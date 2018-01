In Benndorfer Wohnung: Tote Babyleichen in Kühltruhe entdeckt

Polizei entdeckt zwei Babyleichen in Wohnung

03.01.2018, 20:27 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Grausiger Fund in Sachsen-Anhalt: In Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) haben die Polizeibeamten in einer Wohnung zwei tote Babys gefunden.

Die 46 Jahre alte Mutter wurde vorläufig festgenommen. Nach einem Hinweis von ihrem Ex-Lebensgefährten wurde die Wohnung der Frau untersucht, teilte die Polizei in Halle am Mittwochmorgen mit. Der Mann habe am Dienstagabend von einem Baby berichtet – Polizisten fanden dann noch das Zweite.

Laut "Bild"-Zeitung lagen sie in einer Kühltruhe. Die Polizei in Halle sagte, sie nehme zunächst keine Stellung dazu, an welchem Ort die Babyleichen entdeckt wurden.

Woran die beiden Kinder gestorben sind, war zunächst unklar. Ein Verbrechen kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Quelle:

- dpa