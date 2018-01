Krefeld: Drei Männer überfallen junge Frau bei Gassigehen – Hund rettet sie

15.01.2018, 21:42 Uhr | t-online.de

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem sexuellen Übergriff auf junge Frau in Krefeld. (Quelle: Jens Wolf/dpa)

Eine 23-Jährige Frau aus Krefeld wurde in der Nacht zu Sonntag beim Gassigehen von drei Männern attackiert und sexuell missbraucht. Der Hund konnte die Frau noch retten und die Täter in die Flucht schlagen.

Zu der Tat kam es am 14. Januar zwischen 01.15 und 01.40 Uhr in Krefeld, Forstwaldstraße Ecke Plückertzstraße. Als die 23-Jährige in einem Waldstück in Forstwald mit ihrem Hund Gassi ging, überfielen sie drei bislang unbekannte Männer.



Zuerst wurde die Frau mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, dann haben die Männer sie überwältigt. Sie stellten die 23-Jährige an einen Baum und begannen, sich sexuell an ihr zu vergehen.

Hund schlägt die Täter in die Flucht

Durch die Gegenwehr und durch lautes Bellen und Knurren des mitgeführten Hundes konnte die Frau sich retten. Die Täter ließen von ihr ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die Tat wurde die Frau leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Aufgrund der Dunkelheit kann die Frau nur einen der Täter beschreiben. Der Mann war ca. 180-190 cm groß und hatte eine athletische Figur. Er trug ein dunkles Sweatshirt, eine dicke, dunkle Daunenweste und ein Basecap. Die Kapuze seines Sweatshirt hatte er über das Basecap gezogen. Auf der Kappe standen die Buchstaben NY.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.



Quelle:

– Polizeipräsidium Krefeld