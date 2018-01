Großrazzia in NRW gegen organisierte Schwarzarbeit

30.01.2018, 12:01 Uhr | lula, dpa

In Nordrhein-Westfalen ist der Zoll mit einer Großrazzia gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. An dem Einsatz war auch die Spezialeinheit GSG 9 beteiligt.

Mehr als tausend Einsatzkräfte des Zolls sind zur Stunde in Nordrhein-Westfalen unterwegs. In Erkrath seien Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden. Auch die Eliteeinheit der Bundespolizei, die GSG 9, ist beteiligt.

Der Sprecher der Sonderkommission Moses wollte gegenüber t-online.de keine Angaben dazu machen, wie viele Menschen bislang festgenommen wurden. Dies habe "ermittlungstaktische Gründe". Auch gegen welche Form der organisierten Kriminalität die Zöllner vorgehen, wollte der Sprecher nicht kommentieren.

Schon am Montag hatte es in Nordrhein-Westfalen eine Großrazzia mit zahlreichen Festnahmen gegeben. Dabei war es um eine international tätige Autohehlerbande gegangen, die in NRW mindestens 47 zuvor in Deutschland, Belgien und Frankreich gestohlene Wagen verkauft haben soll.





