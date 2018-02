Mann in hessischem Flüchtlingsheim getötet

08.02.2018, 16:47 Uhr

In einem Asylbewerberheim in Hessen wurde offenbar ein Mann umgebracht. Die Polizei Westhessen warnt Autofahrer vor dem mutmaßlichen Täter.

Möglicherweise wurde ein 41-jähriger in einem Asylbewerberheim in Bad Homburg von seinem Zimmergenossen umgebracht. Rettungskräfte fanden das aus Pakistan stammende Opfer letzte Nacht tot in seinem Zimmer. Der Mitbewohner ist verschwunden, wie die Polizei in Hessen mitteilt.



Nach dem 27-jährigen Pakistaner fahnden Beamte unter anderem mit einem Hubschrauber. Über Twitter bat die Polizei Autofahrer in der Gegend darum, keine Anhalter im Bereich Bad Homburg mitzunehmen.

Momentan #Hubschrauber über #Bad-Homburg im Einsatz, Grund ist die Suche nach einem Mann als Tatverdächtigem eines Gewaltdeliktes - In diesem Zusammenhang bitte keine Anhalter im Bereich Bad Homburg mitnehmen. Bei verdächtigen Feststellungen bitte die 110 anrufen*PvD pic.twitter.com/pedUhTFHVp — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 8, 2018