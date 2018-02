Kanada sucht nach den Opfern des Serienmörders

Bruce McArthur soll mindestens fünf Menschen getötet haben. Nun haben kanadische Ermittler mehrere Leichen auf einem Grundstück in Toronto entdeckt. Sie gehen von einem Serientäter aus – und rechnen mit weiteren Opfern.

Grausiger Fund auf einem Privatgrundstück in der kanadischen Metropole Toronto: Beamte sind im Zuge von Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Serienmörder auf die Überreste von mindestens sechs Leichen gestoßen, wie die Polizei der Großstadt per Twitter mitteilte.

Darunter seien auch die Überreste eines Mannes, der 2017 Medienberichten zufolge unter mysteriösen Umständen aus dem Schwulenviertel von Toronto verschwunden war. Die Ermittler gehen von einem Serienmörder aus, wie Kriminalinspektor Hank Idsinga in einer Pressekonferenz sagte. Im Fokus steht der Gärtner Bruce McArthur, der im Januar verhaftet worden war.

Dem 66-Jährigen wird bislang fünffacher Mord vorgeworfen. Ob diese Fälle im Zusammenhang mit den gefundenen Überresten aller sechs Leichen in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Bislang sei erst einer der Toten identifiziert worden, dabei handelt es sich laut Idsinga um den 2017 verschwundenen Andrew Kinsman. Mit ihm soll der Verdächtige eine sexuelle Beziehung gehabt haben, wie der "Toronto Star" unter Berufung auf Ermittler schreibt.

Human remains of 6 people have been located. Andrew Kinsman's remains have been identified. 5 others not identified yet. Excavation led by Centre of Forensic Sciences anthropologist Kathy Gruspier starts Feb 8, 2018 in Bruce McArthur alleged serial killer investigation pic.twitter.com/t0WG0F4kkU