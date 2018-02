Deutscher Priester bei Schwert-Angriff verletzt

11.02.2018, 12:28 Uhr | AP

Kirche in Indonesien: Ein deutscher Pater ist in Indonesien bei einem Angriff mit einem Schwert attackiert worden. (Quelle: Symbolbild/Novrian Arby/Reuters)

Ein deutscher Pater und drei weitere Menschen sind bei einem Angriff mit einem Schwert während eines Gottesdienstes in Indonesien verletzt worden. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei ermittelt.

Ein 22-Jähriger sei am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit dem Schwert in die Kirche St. Lidwina im Regierungsbezirk Sleman in der Provinz Yogyakarta eingedrungen, teilte die Polizei mit. Videos des Vorfalls zeigten, wie die Besucher der Messe Bücher nach dem Angreifer warfen.

Der Hintergrund der Attacke war zunächst nicht klar. Der Angreifer köpfte nach Behördenangaben auch Jesus-Christus- und Marienstatuen in der Kirche. Der mutmaßliche Täter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte seinen Opfer zuvor an Rücken, Hals und Kopf Verletzungen zugefügt. Die Verletzten schwebten laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Bei dem Pater aus Deutschland handelte es sich laut Polizei um einen 81-Jährigen, der bereits seit längerer Zeit in Indonesien lebt. Auch ein Polizist sei bei dem Angriff verletzt worden.

Die Anti-Terror-Einheit der Polizei nahm die Ermittlungen auf. Yos Bintoro, ein Priester der angegriffenen Kirche, verurteilte die Tat. "Wir setzen uns jeder Bewegung entgegen, die die Vielfältigkeit und die Einigkeit unserer Nation verneint", so Bintoro. Kirchen sind in Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, ein häufiges Ziel für islamistische Kämpfer.