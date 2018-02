Polizei lockt Serientäter in eine Falle

Sexuelle Übergriffe in Frankfurt

12.02.2018, 17:21 Uhr | AFP

Die Goethe-Universität in Frankfurt: Die Polizei war hier in den vergangenen Wochen auch am Wochenende im Einsatz. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)

Nach mehreren sexuellen Übergriffen nahe der Universität in Frankfurt am Main haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann ist in eine Falle gegangen.



Der 28-jährige mutmaßliche Täter wurde am Samstag gefasst, als er eine verdeckte Ermittlerin im Bereich des Unicampus ansprach, wie die Polizei mitteilte. Er setzte sich neben die Polizistin in Zivil auf eine Parkbank. Dabei habe er bereits im Gespräch "sexuelle Andeutungen" gemacht und knöpfte schließlich seine Hose auf. Die Polizistin nahm ihn daraufhin fest, jetzt befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft.

In den vergangenen Monaten war es im Bereich des Unicampus im Frankfurter Westend zu einem sexuellen Übergriff sowie zwei versuchten Übergriffen gekommen, mit denen der Festgenommene in Verbindung gebracht wird. Die Polizei ermittelte zunächst nur verdeckt. Anfang Februar gingen Uni und Ermittler an die Öffentlichkeit.

In einem weiteren Fall dauern die Ermittlungen an. Ende Januar hatte ein bislang unbekannter Mann eine 22-jährige Frau auf dem Unicampus sexuell belästigt. Polizeivizepräsident Walter Seubert zeigte sich erfreut über den ersten Ermittlungserfolg: "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, den Täter festzunehmen." Die Polizei werde ihre Ermittlungen mit Hochdruck fortführen.