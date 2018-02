Zwei Frauenleichen in Wohnung entdeckt

14.02.2018, 13:32 Uhr | AFP

In Petershausen sind in einer Wohnung zwei Leichen gefunden worden. (Quelle: Matthias Schneide/dpa)

Zwei Frauen sind im bayerischen Petershausen tot in einer Wohnung gefunden worden. Der 53-jährige Mann sitzt in Untersuchungshaft und gilt als dringend tatverdächtig.

Zwei Frauen sind in Oberbayern einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ein 53-jähriger Tatverdächtiger wurde unter Mordverdacht festgenommen, wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte. Er hat sich jedoch noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Beamte fanden die Leichen der beiden 40-jährigen Frauen am Montagnachmittag in einer Wohnung in Petershausen im Landkreis Dachau. Sie waren zuvor von Angehörigen seit Samstag als vermisst gemeldet worden.

Daraufhin überprüfte die Polizei eine mögliche Kontaktadresse in Petershausen. Als die Beamten dann die Wohnung öffneten, fanden sie die toten Frauen. Aufgrund der Spuren in der Wohnung gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Obduktion bestätigte am Dienstag den Angaben zufolge unter anderem eine Gewalteinwirkung gegen den Hals der Opfer.



Die Staatsanwaltschaft stellte inzwischen Haftantrag wegen zweifachen Mordes gegen den dringend tatverdächtigen 53-Jährigen. Dieser sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.