Heckler & Koch twittert fröhliche Waffenwerbung

Das ging voll daneben: Mehr als zwei Stunden nach Beginn des Amoklaufs an einer Schule in Florida hat der Waffenhersteller Heckler & Koch Liebesgrüße gepostet – mit herzförmig um eine Pistole ausgelegten Patronen.



Auf die Waffenschmiede Heckler & Koch hagelt es Kritik und Unverständnis wegen eines Postings auf Twitter und Facebook Stunden nach der Bluttat von Florida. "From HK with Love", "mit Liebe von Heckler & Koch" stand unter dem offenbar zum Valentinstag geplanten Foto, das herzförmig aufgereihte Patronen um eine Pistole der Firma zeigt. Zu diesem Zeitpunkt war längst bekannt, dass ein 19-Jähriger bei einem Amoklauf in Florida Schüler und Lehrer getötet hatte.

Es waren fast drei Stunden vergangen, seit die ersten Schüler von Schüssen an der Marjory Stoneman Douglas High School berichteten, zwei Stunden zuvor hatte der US-Präsident bereits von Gebeten für die Opfer geschrieben, da kam um 17.37 Uhr Florida-Zeit und 23.37 Uhr deutscher Zeit der völlig deplatziert wirkende Tweet von Heckler & Koch. Getwittert wurde er von dem Account der US-Niederlassung.



Tweet kommentarlos gelöscht

Die nur per E-Mail erreichbare Pressestelle von Heckler & Koch im baden-württembergischen Oberndorf erklärte auf Anfrage, selbst keine Social-Media-Accounts zu betreiben: Der Beitrag sei "offenbar von unserer US-amerikanischen Tochtergesellschaft erstellt und in deren Twitter- und Facebook-Accounts veröffentlicht" worden. Heckler & Koch bitte darum, "dieses bedauerliche Versehen zu entschuldigen". Der Tweet wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr deutscher Zeit kommentarlos gelöscht.

Beiträge mit Bezug zum "an sich sehr freudigen Valentinstag" seien in den USA über sämtliche Branchen hinweg verbreitet. "Im Nachgang des schrecklichen und tragischen Amoklaufs in Florida sind wir jedoch zu der Bewertung gekommen, dass die Veröffentlichung eines solchen Eintrags vor diesem Hintergrund in hohem Maße unpassend ist", so Heckler & Koch in seiner Stellungnahme.



Ähnlicher Fall bei der NRA nach Aurora-Massaker



Zeitverschiebung wie auch der Zeitpunkt des Amoklaufs selbst hätten dazu beigetragen, "dass der Eintrag nicht unmittelbar entfernt werden konnte", erklärt die Pressestelle. Sie machte keine Angaben, ob der Tweet vorher programmiert und automatisch verschickt wurde.

Die US-Waffenlobby NRA selbst hatte in einem ähnlichen Fall schon einmal Fassungslosigkeit ausgelöst. Am Morgen nach dem Amoklauf von Aurora in einem Kino bei der Premiere eines Batman-Films hatte der Account des NRA-Magazins "The American Rifleman" unbeschwert Grüße in die Welt geschickt: "Guten Morgen, Schützen. Einen schönen Freitag! Irgendwelche Pläne fürs Wochenende?" Der Tweet sah wegen der Verwendung des Programms Hootsuite aus wie vorgeplant.

Ein Mitarbeiter der National Rifle Association hatte am Tag nach dem Amoklauf von Aurora diesen Tweet versendet. (Quelle: Screenshot Twitter)



Die NRA erklärte damals, der verantwortliche Mitarbeiter habe von dem Vorfall mit zwölf Toten nichts mitbekommen.