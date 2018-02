Erich Mielkes Mitgliedsausweis gestohlen

20.02.2018, 11:43 Uhr

Böses Foul bei einer Fußballausstellung in Berlin: Dort ist das Papier gestohlen worden, das Stasi-Chef Erich Mielke als Mitglied des BFC Dynamo auswies.



Rund vier Monate nach dem Diebstahl fahndet die Polizei öffentlich nach dem BFC-Mitgliedsausweis von Stasi-Chef Erich Mielke. Der BFC Dynamo spielt heute in der vierten Liga, Regionalliga Nordost, war aber Rekordmeister der DDR und Lieblingsclub der DDR-Führung. Von 1979 bis 1988 holte der Verein unter Mielke zehn Mal in Folge die DDR-Meisterschaft.

Der Ausweis (Nummer 00379) aus dem Jahr 1986 war Exponat einer Ausstellung über den „Hauptstadtfußball“ in Berlin im vergangenen Jahr. Dort lag er in einer Vitrine, wurde aber im Zeitraum zwischen dem 22. und 24. Oktober 2017 gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Die Vermutung: Das Dokument könnte Sammlern von DDR-Erinnerungsstücken teuer angeboten werden.



Erich Mielke umrahmt von Dynamo-Spielern in einem undatierten Filmdokument des MfS (Quelle: Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen)



BFC war im Ostfußball sehr unbeliebt

Im Ostfußball war der BFC unter den Clubs anderer Vereine sehr unbeliebt. Der Verein hatte zwar eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, gute Spieler wurden dorthin transferiert: Weit verbreitet war der Glauben, dass der Club systematisch von Schiedsrichtern bevorteilt wurde.



"Sie taten es aus vorauseilendem Gehorsam. Die Schiris wollten zu Einsätzen in den Westen. Da legte man sich nicht mit der Stasi an", sagte Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk dem "Berliner Kurier". Bei Europacup-Spielen kamen gewöhnliche Fans kaum in den Genuss von Karten, weil die unter Kadern aufgeteilt wurden.

2012 hatten BFC-Fans mit Mielke für ein Spiel beim SV Lichtenberg geworben, wo der gastgebende Club seine Spielstätte im Sportforum neben dem einstigen Stasi-Gelände in der Normannenstraße hat. Der Text zu einem Foto mit einem grüßenden Offizier auf der Tribüne: "Diesen Weg musste schon Erich machen (...) Die Normannenstraße kommt ins Sportforum."

Hinweise an die Kripo unter 030/4664-944409 oder per Mail fahndung@polizei.berlin.de.