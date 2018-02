15-Jährige stirbt durch Messerstich

25.02.2018, 11:16 Uhr | dpa

Eine 15-Jährige hat am Freitag auf einem Bahnhofs-Parkdeck in Dortmund tödliche Verletzungen durch einen Messerstich erlitten. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Eine 15-Jährige ist am Freitag auf einem Bahnhofs-Parkdeck in Dortmund mit einem Messerstich tödlich verletzt worden. Ihrer 16-Jährigen Kontrahentin werde Totschlag vorgeworfen, sagte der zuständige Staatsanwalt am Samstag. Die Jugendliche sei noch am Abend festgenommen worden. Die beiden Mädchen waren aus zunächst unbekannten Gründen in Streit geraten.

Die Verdächtige schweige zur Tat und habe einen Anwalt hinzugezogen, sagte der Staatsanwalt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an. Neue Informationen erhofft die Polizei sich durch die Befragung von Zeugen in unmittelbarer Nähe des Vorfalls. Die 15-Jährige war trotz versuchter Reanimation im Krankenhaus gestorben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.