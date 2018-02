Polizei Dortmund sucht nach dem Motiv

25.02.2018, 13:12 Uhr | dpa

Nach der tödlichen Messerattacke in Dortmund schweigt die 16-jährige mutmaßliche Täterin weiter. Der Polizei geht es jetzt vor allem darum, die Tatwaffe zu finden und das Motiv für die Bluttat.



Nach dem tödlichen Streit zweier Mädchen in Dortmund beschäftigt die Ermittler vor allem die Suche nach dem Motiv und nach der Tatwaffe. Es war vermutlich ein Messer, doch von dem fehlt noch jede Spur, wie der zuständige Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel am Samstagnachmittag sagte. Die 16-jährige mutmaßliche Angreiferin schwieg - beraten von einem Anwalt - in den Vernehmungen.



Eine 15-Jährige hatte bei dem Streit am Freitagabend auf einem Parkdeck schwere Stichwunden erlitten und war später im Krankenhaus gestorben. Die beiden Jugendlichen sollen sich gut gekannt haben. Sie waren den Ermittlungen zufolge Teil einer Jugendgruppe, die sich am Abend auf dem Parkdeck - in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants - aufhielt.



Was den Streit der Beiden auslöste, war am Samstag noch nicht bekannt; erste Zeugenaussagen deuteten auf einen nichtigen Anlass hin, hieß es von der Polizei. Am Samstagmittag legten erste Jugendliche Blumen und Kerzen in dem Parkhaus ab. Auf dem Boden des Parkhauses war Blut zu erkennen.



Kein Einzelfall



Messerattacken auch aus nichtigem Anlass haben in jüngster Zeit immer wieder Schlagzeilen gemacht - erst Ende Januar bei der tödlichen Messerattacke auf einen 14-Jährigen im westfälischen Lünen oder Ende Dezember, als eine 15-Jährige im pfälzischen Kandel durch Messerstiche starb. Vor dem Essener Schwurgericht muss sich diesen Montag (26.2.) ein 20-Jähriger aus Dorsten verantworten, der seine 16 Jahre alte Freundin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte.