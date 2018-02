Eine Frau getötet, eine lebensgefährlich verletzt

Gewalttat in Essen

28.02.2018, 12:34 Uhr | AFP

In Essen haben Ermittler eine Tote und eine lebensgefährlich Verletzte in einer Wohnung gefunden. (Quelle: Friso Gentsch/Symbolbild/dpa)

Ein Mann soll in einer Essener Wohnung in der Nacht zu Mittwoch eine 47-Jährige getötet und eine weitere Frau lebensgefährlich verletzt haben.

Ein 55-Jähriger steht im Verdacht, in einer Essener Wohnung eine Frau getötet und eine weitere lebensgefährlich verletzt zu haben. Einsatzkräfte nahmen den Mann am Tatort vorläufig fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten. Weitere Einzelheiten teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Ein Anwohner hatte am frühen Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr Schreie aus einer Nachbarwohnung gehört und die Polizei alarmiert. In der Wohnung im Stadtteil Holsterhausen entdeckten die Beamten wenig später die beiden Opfer und den Mann. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau in eine Klinik. Ihre Identität war zunächst nicht zweifelsfrei geklärt.