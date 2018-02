Polizei nach Vergewaltigung auf Friedhof in der Kritik

Auf einem Bochumer Friedhof wurde eine Frau vergewaltigt. Weil die Polizei nicht über den Fall berichtete, steht sie nun in der Kritik. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

Eine Frau wird vergewaltigt, die Polizei geht damit nicht an die Öffentlichkeit. Aus gutem Grund, sagen die Bochumer Beamten. Jetzt stehen sie in der Kritik.

Nach der Vergewaltigung einer Frau auf einem Friedhof in Bochum ist die Polizei in die Kritik geraten, weil sie über den Fall nicht berichtet hatte. Ein Polizeisprecher bestätigte am Mittwoch das Verbrechen vom 18. Februar. Um das schwer mitgenommene Opfer zu schützen, habe man sich damals bewusst dagegen entschieden, den Fall zu veröffentlichen.

Ein Opfer werde durch die mediale Berichterstattung erneut mit der Tat konfrontiert. "Wir wissen von Psychologen, dass dies für die Opfer oft sehr belastend ist", hieß es von der Polizei. Dennoch sei es aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen, die Festnahme des einschlägig vorbestraften Bochumers nicht mitzuteilen.

Täter sitzt in U-Haft

Zunächst sei es aber auch darum gegangen, den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. „In diesem Fall wussten wir schon kurz nach der Tat wer der Täter ist“, sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Paul Jansen dem Nachrichtenportal "Der Westen".

Der mutmaßliche Vergewaltiger, ein Deutscher, sitze seit 23. Februar hinter Gittern. Er soll die Frau mit einem Stein bewusstlos geschlagen und sich dann an ihr vergangen haben. Das Opfer habe, wieder zu Bewusstsein gekommen, noch mitbekommen, dass der Mann nach der Tat in ein Taxi gestiegen sei.

Den Ermittlern sei es gelungen, den Taxifahrer ausfindig zu machen und dann auch den Fahrgast. Bei dem 30 Jahre alten Verdächtigen handele es sich um einen vorbestraften Sexualverbrecher. Die "Rheinische Post" hatte zuerst berichtet.

"Die Pressearbeit in dem Bochumer Fall entspricht nicht meinem Verständnis von Transparenz", sagte unterdessen NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). "Ich erwarte von allen Polizeibehörden im Land, dass in Zukunft in vergleichbaren Fällen transparent und offensiv kommuniziert wird."

