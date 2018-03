Polizei veröffentlicht Phantombild

05.03.2018, 15:30 Uhr | AFP

1981 wurden zwei Jungen vermisst und einige Zeit später tot aufgefunden. Von dem Täter fehlte bisher jede Spur. Ein Phantombild und eine Cold-Cases-Einheit sollen den Fall nun klären.

Fast 37 Jahre nach einem Doppelmord an zwei Jungen in Hamburg hoffen Ermittler dem Täter durch ein Phantombild auf die Spur zu kommen. Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlichten das Bild am Montag mit der Bitte um Hinweise, gegebenenfalls auch anonym. Angefertigt wurde es ihren Angaben zufolge anhand der Schilderungen einer Zeugin.

Die Frau hatte den Mann mit zwei Jungen, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um die Opfer handelte, am Tag ihres Verschwindens am 15. Juni 1981 beim Angeln beobachtet. Die Leichen des Acht- und des Neunjährigen wurden sechs Wochen später in einem nahen Naturschutzgebiet entdeckt.



Spezial-Einsatzkräfte ermitteln in alle Richtungen

Die Spezialisten der sogenannten Cold-Cases-Einheit des Hamburger Landeskriminalamts nehmen an, dass der Täter aus der damaligen Pädophilenszene stammt. Es werde "unter anderem auch in diesem Bereich" ermittelt, erklärten sie. Einheiten für sogenannte kalte Fälle greifen alte ungelöste Kriminalfälle wieder auf.