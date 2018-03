Russischer Ex-Spion möglicherweise vergiftet

05.03.2018, 22:28 Uhr | AP

Ein russischer Ex-Spion ist möglicherweise in England vergiftet worden. Er wurde bewusstlos in einem Einkaufszentrum gefunden und ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein ehemaliger russischer Spion ist nach Kontakt mit einer unbekannten Substanz in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Berichten britischer Medien handelt es sich bei dem Russen um den 66-jährigen Sergej Skripal. Er war 2006 in Russland verurteilt worden, weil er über Jahrzehnte hinweg für Großbritannien spioniert haben soll. 2010 kam er in einem Austausch gefangener Geheimagenten zwischen den USA und Russland wieder frei.

Wie die britische BBC berichtete, wurden Skripal und eine Begleiterin am Sonntag bewusstlos auf einer Bank in einem Shoppingzentrum in der Stadt Salisbury gefunden.

Die Tatsache, dass er mit einer unbekannten Substanz in Berührung gekommen sein soll, ließ Erinnerungen an den früheren russischen Geheimagenten und britischen Informanten Alexander Litwinenko aufkommen, der 2006 mit dem radioaktiven Material Polonium vergiftet worden war und wenig später verstarb.