Polizei zerschlägt Waffenhändler-Ring

Festnahmen in Deutschland

07.03.2018, 10:27 Uhr | dpa

Seite eines illegalen Waffenhändlers im Darknet: Am Mittwoch will die Polizei weitere Details bekannt geben (Symbolfoto). (Quelle: Thomas Frey/imago)

Seit Monaten hat die Kriminalpolizei gegen einen Ring von Waffenhändlern ermittelt. Nun hat es in mehreren Ländern Festnahmen gegeben. Die Polizei stellte Waffen und Munition sicher.

Ermittlern in Baden-Württemberg, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist mit einer gemeinsamen Aktion ein Schlag gegen den internationalen Waffenhandel gelungen. Nach dpa-Informationen wurden in Deutschland drei Haupttäter vorübergehend festgenommen. Die Polizei habe außerdem zahlreiche Waffen sichergestellt, darunter Faustfeuerwaffen, Langwaffen und Munition.

Die Kriminalpolizei in Rottweil ermittelt bereits seit Juni vergangenen Jahres wegen grenzüberschreitenden, bandenmäßigen Waffenhandels. Auch der SWR hatte darüber berichtet. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. An diesem Mittwoch wollen die Beamten über den Fall bei einem Pressegespräch in Österreich informieren.