Entflohener Häftling aus Berlin in Belgien gefasst

07.03.2018, 15:50 Uhr | AFP

Justizvollzugsanstalt Tegel: Knapp einen Monat nach seiner spektakulären Flucht aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel wurde ein 24-Jähriger in Belgien festgenommen. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Ein Gefangener, der spektakulär aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel geflohen war, ist in Belgien festgenommen worden. Die Polizei hat ihn erneut bei einer Straftat erwischt.

Die belgische Polizei habe den 24-jährigen Hamed M. bereits am 14. Februar, sieben Tage nach seiner Flucht, in Belgien wegen Diebstahls festgenommen, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch. Weil der Mann aber falsche Personalangaben gemacht habe, sei er erst durch einen Fingerabdruckabgleich identifiziert worden.

M. soll nun nach Berlin zurückgebracht werden. Dort saß er seit fast einem Jahr wegen Einbrüchen und räuberischer Erpressung im Gefängnis. Die zwei gegen ihn verhängten Freiheitsstrafen enden erst im September 2022. Zudem ist ein Verfahren wegen bewaffneten Diebstahls anhängig. Der Ausbruch selbst ist keine Straftat, weil der Gesetzgeber von einem natürlichen Freiheitsdrang des Menschen ausgeht.

Bestraft werden hingegen Gewalttaten oder Sachbeschädigungen, die mit vielen Ausbrüchen einhergehen. M. aber versteckte sich nach bisherigen Erkenntnissen während eines Hofgangs unter einem Lastwagen und wurde bei der Ausfahrtskontrolle nicht entdeckt. Eine Attrappe aus Kissen, Kleidung und Toilettenpapier täuschte dem abends wegschließenden Wärter einen schlafenden Mann in M.s Zelle vor. So bemerkten die Beamten den Ausbruch erst am Folgetag.

Serie von Ausbrüchen in Berlin

Um den Jahreswechsel herum waren bereits vier Häftlinge aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee ausgebrochen. Unter noch immer nicht vollständig geklärten Umständen gelang es den Männern, aus einer Autowerkstatt auf dem JVA-Gelände zu fliehen.

Fünf weitere, wegen minderer Delikte, einsitzende Männer waren zudem aus dem offenen Vollzug in Plötzensee entwischt. Acht Flüchtige konnten gestellt werden oder kehrten freiwillig zurück. Ein wegen Schwarzfahrens zu offenem Vollzug verurteilter Mann ist weiter untergetaucht.