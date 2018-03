Frau versteckt sich vor Polizei im Schrank

08.03.2018, 19:25 Uhr | dpa

Um der Polizei zu entkommen, hat sich eine flüchtige Frau im Kleiderschrank eines Bekannten versteckt. Die 50-Jährige wurde wegen wiederholter Straftaten gesucht.

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau hat sich im Kleiderschrank eines Verwandten vor Polizisten versteckt – allerdings ohne Erfolg. Die 50-Jährige war wegen Diebstahls bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Beamte hatten die Frau am Mittwoch an der Anschrift des Angehörigen gesucht. Dieser gab an, alleine zu sein. Allerdings hatten die Ermittler zuvor eine Männer- und eine Frauenstimme aus der Wohnung gehört. Im Schlafzimmer wurden sie fündig. Die 50-Jährige harrte dort im Kleiderschrank aus.