Polizei durchsucht Schule in Crailsheim

19.03.2018, 11:47 Uhr | law

In Crailsheim durchsucht ein großes Aufgebot der Polizei die dortige Gewerbliche Schule nach einem Unbekannten. Schüler sollten die Klassenräume nicht verlassen.



Wegen einer oder mehrerer möglicherweise bewaffneter Personen an einer Schule läuft in Crailsheim in Baden-Württemberg ein großer Polizeieinsatz. Auch rund eine Stunde nach dem Alarm läuft die Suche noch, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. "Die Überprüfung ist in vollem Gang." Die Mehrzahl der Schüler und Lehrer seien noch in ihren Klassenräumen. "Es sind zwei Personen vermutlich mit einer Waffe gesichtet worden", sagte Schulleiter Andreas Petrou der dpa.

Auch ein Hubschrauber der Polizei ist im Einsatz. Der SWR berichtet, eine verdächtige dunkel gekleidete Person sei zunächst auf dem Dach gesehen worden. Die Polizei hat inzwischen erklärt, das habe sich als falsch erwiesen. Sprecher Roland Krötz sprach von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme".

Die Gewerbliche Schule ist Teil eines Schulzentrums in Crailsheim und grenzen an direkt an Realschule, eine Kaufmännische Schule und eine weitere Berufs- und Berufsfachschule an. Auch diese Schulen und eine angrenzende Sporthalle sind Teil des Einsatzes und wurden abgeriegelt.

Die Polizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet, Telefon: 07151/950-346.

Verwendete Quellen: dpa

