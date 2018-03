Nicht nur schlaftrunken

Lkw-Fahrer verwechselt linke Spur mit Parkplatz

20.03.2018, 20:47 Uhr | dpa

Ein schlafender Lkw-Fahrer auf der Autobahn 44 hat den linken Fahrstreifen offenbar mit einem Rastplatz verwechselt. Er schlief dort seinen Rausch aus.

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagabend auf der linken Fahrspur der Autobahn 44 in der Nähe von Paderborn ein Nickerchen in seinem Sattelzug gemacht. Er war offenbar der Überzeugung, bei dem Fahrstreifen handle es sich um einen Parkplatz, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Thüringen hatte laut Polizeiangaben eine Alkoholfahne.



Die Beamten hatten zuvor mehrere beunruhigte Anrufe von anderen Autofahrern bekommen, die den Sattelzug auf der A44 hatten stehen sehen. Alle erkannten das Hindernis rechtzeitig, so dass es nicht zu Unfällen auf der Strecke kam. Der 51-Jährige wurde zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen, der Sattelzug abgeschleppt.