US-Polizisten schießen 20 Mal auf Schwarzen

Erneut erregt in den USA ein Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen Aufsehen. Im Hof von dessen Großeltern feuerte die örtliche Polizei 20 Mal auf einen unbewaffneten 22-Jährigen.

In den USA gibt es einen neuen Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen. Polizisten erschossen im kalifornischen Sacramento einen unbewaffneten 22-Jährigen. Er hatte im Hof seiner Großeltern nur ein Handy in der Hand gehalten. Die örtliche Polizei teilte mit, der Mann sei zuvor dabei beobachtet worden, wie er mindestes drei Fahrzeuge aufgebrochen habe und später in das Haus eines Nachbarn eingebrochen sei.

Die Aufnahmen der Körperkameras der Beamten wurden unter anderem auf der Website des "Sacramento Bee" veröffentlicht: Zu sehen sind zwei Polizisten, die den Verdächtigen lautstark aufrufen, seine Hände zu zeigen. Dann ruft einer der Beamten "Waffe, Waffe, Waffe", ehe sie 20 Mal feuern. Fünf Minuten später hätten sich die Beamten der Leiche genähert, jedoch keine Waffe gefunden, teilte die Polizei mit.

Stephon Clark, just 22 years old shot and killed by Sacramento police in HIS OWN BACKYARD after police "mistake" cell phone for weapon.

As long as police are getting away with killing unarmed black people they are going to keep doing it. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/QNl4SoqJ5s