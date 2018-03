Ahnungsloser Fahrer

Neun Iraker in verplombtem Kühllaster eingesperrt

23.03.2018, 12:49 Uhr | dpa

Flüchtlinge aus LKW befreit: Bundespolizisten befreien an der deutsch-niederländischen Grenze neun irakische Flüchtlinge aus einem verplombten Kühllaster. (Quelle: Bundespolizei Bad Bentheim/dpa)

Schleuser versprachen neun Flüchtlingen, sie nach Großbritannien zu bringen. Dann wurden sie in einen Kühllaster auf dem Weg in die Ukraine gesperrt. Der Fahrer wusste nichts.

Bundespolizisten haben neun Flüchtlinge an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim aus einem verplombten Kühllaster befreit. Mit Klopfgeräuschen hatten die Iraker, darunter zwei Frauen und zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren, bei einem Rastplatzstopp am Donnerstag auf sich aufmerksam gemacht, teilte die Bundespolizei mit. Der Fahrer alarmierte daraufhin die Polizei.

Mit Hilfe eines Schleusers waren die Flüchtlinge offenbar am Mittwoch in Frankreich auf die Ladefläche des Lkw gelangt. Das vereinbarte Reiseziel war Großbritannien, tatsächlich fuhr der Sattelzug Richtung Ukraine. Aufgrund von Hunger, Durst sowie der Kälte und der zunehmend schlechter werdenden Luft im dem Auflieger schlugen die Flüchtlinge Alarm. Der ukrainische Lkw-Fahrer war an der Schleusung nach Polizeiangaben offenbar nicht beteiligt und selber vollkommen überrascht.