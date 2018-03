Absichtlich angefahren

Frau aus Minden erliegt Verletzungen

23.03.2018, 15:15 Uhr | nvk, AFP

In Minden ist eine Frau von einem Autofahrer angefahren worden und jetzt gestorben. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Nachdem eine Frau in Minden offenbar absichtlich von einem Autofahrer angefahren wurde, ist sie jetzt ihren Verletzungen erlegen. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Eine 53-jährige Spaziergängerin ist in einer Klinik im nordrhein-westfälischen Minden gestorben, nachdem sie offenbar absichtlich von einem Autofahrer angefahren worden war. Die Tat ereignete sich laut Staatsanwaltschaft bereits am 7. Dezember.

Der 57-jährige Autofahrer hatte die Frau demnach in Minden-Kutenhausen überfahren und lebensgefährlich verletzt. Er berichtete der Polizei, willkürlich gehandelt zu haben. Seitdem ein Haftbefehl gegen den Fahrer erlassen wurde, sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ordnete nun eine Obduktion des Leichnams der Frau an, die erst dreieinhalb Monate nach dem Unfall starb.