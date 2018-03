Polizei sucht nach Hinweisen

Obdachloser in Koblenz wurde enthauptet

29.03.2018, 10:45 Uhr | dpa

Grausige Nachricht von der Polizei in Koblenz: Einige Tage nach dem Fund eines toten Obdachlosen gibt sie bekannt, dass der Mann enthauptet worden ist.



Ein in Koblenz getöteter Obdachloser ist enthauptet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Sonderkommission Hauptfriedhof ermittle weiter. Die Beamten wollten zunächst keine näheren Hinweise geben, wie und mit welcher Waffe der oder die Täter dabei vorgegangen sind. Bis zum Mittwochabend war noch kein Verdächtiger gefasst. Im Laufe des Donnerstags wollen die Ermittler erste Fahndungsergebnisse bekanntgeben.

Der 59 Jahre alte Gerd Michael Straten war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Er übernachtete seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs. Der Mann war zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden. Der "Rhein-Zeitung" zufolge wird er in der Bevölkerung als kultivierte Person beschrieben, der keine Drogen und nur selten Alkohol zu sich genommen habe. Der Mann habe im Leben wieder zunehmend Fuß gefasst und Pläne für eine Rückkehr in ein bürgerliches Leben gehabt.



Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu Straten. Sowohl zu seiner Person und seinem persönlichen Umfeld, als auch festgestellten Auffälligkeiten im Bereich des Friedhofs und sonstigen sachdienlichen Hinweisen. Hinweise können an die Kriminaldirektion Koblenz (Tel.: 0261/1031) oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.