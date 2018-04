Anschlag in Münster

Was wir bisher über den Täter wissen

07.04.2018, 23:39 Uhr | Jan-Henrik Wiebe

Mit einem VW-Familienvan fuhr ein Mann in Münster in eine Menschenmenge vor einem beliebten Restaurant in der Innenstadt. Dabei starben zwei Menschen. Im Anschluss erschoss sich der Täter selbst. Hinter dem Lenkrad saß ein Deutscher, so die Polizei.

Es war um 15:27 Uhr, als der mutmaßliche Täter Jens R. einen VW-Familienvan in die Tische und Stühle vor dem Gasthaus "Grosser Kiepenkerl" steuerte. Aufgrund des guten Wetters war das Lokal gut besucht. Zwei Menschen sterben, 20 werden verletzt. Der Fahrer erschießt sich noch am Tatort.

Offizielle Informationen gibt es bisher wenige über den Täter. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), sagte am Samstagabend, dass es sich bei dem Fahrer um einen deutschen Staatsbürger handelt. Zuvor hatten dies schon mehrere Medien berichtet.

Selbstmord in E-Mail angekündigt

Auf Anfrage von t-online.de bestätigte die Polizei Münster, dass der mutmaßliche Täter Deutscher ist. Einen Namen wollte die Sprecherin nicht bestätigen, auch nicht ob der für das Attentat benutzte Familienvan auf seinen Namen angemeldet ist.

Laut Medienberichten, die noch nicht von der Polizei bestätigt wurden, stammt der Industriedesigner aus dem Münsterland. Dort soll er am 1. Mai 1969 in Olsberg im Sauerland geboren worden sein.

Spezialeinsatzkräfte durchsuchen die Wohnung des mutmaßlichen Täters in Zumbroockstraße seit dem Abend. Der Münsterschen Zeitung liegt eine E-Mail vor, in der sich Jens R. am 29. März bei allen Bekannten verabschiedete und seinen Suizid angedeutet haben soll.

Bericht: Polizei als Kleinkrimineller bekannt

Der schon länger in Münster lebende 48-Jährige wird als psychisch labil beschrieben. Er soll laut der Zeitung "Die Welt" der Polizei als Kleinkrimineller bekannt sein und Handys sowie Autoradios gestohlen haben, um so seine Drogensucht zu finanzieren.

Warum Jens R. jedoch den VW Bus in die Menschen vor dem Lokal steuerte, ist noch vollkommen unklar. Die Polizei ist nun mit Hochdruck dabei, das Rätsel um die grausige Tat an dem sonnigen Sommertag in Münster zu lösen.

Verwendete Quellen:

Live-Ticker der Münsterschen Zeitung

Bericht der Zeitung "Die Welt"

Nachrichtenagentur dpa

eigene Recherchen