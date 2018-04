Blutverschmiertes Auto in Hessen gefunden

Polizei ermittelt

Blutverschmiertes Auto auf Parkplatz in Hessen gefunden

11.04.2018, 20:46 Uhr | AFP

Die Polizei in Hessen ermittelt in einem mysteriösen Fall: Mitarbeiter einer Logistik-Firma haben einen beschädigten und mit blutverschmierten Wagen auf dem Gelände des Unternehmens gefunden. Vom Halter des Wagens fehlt jede Spur.

Nach dem Fund eines blutverschmierten Autos auf dem Parkplatz einer Logistik-Firma in Osthessen ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Straftat. Der Wagen wurde am Dienstagmorgen von Mitarbeitern auf dem Firmengelände in Friedewald entdeckt, wie die Polizei Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft Fulda am Mittwoch mitteilten. Das Auto gehört demnach einem 33-jährigen Fahrer des Unternehmens, der nicht zur Arbeit kam.

Der Wagen war laut den Ermittlern komplett blutverschmiert, davor befand sich eine Blutlache. Das Glasdach und die Scheiben auf der Fahrerseite waren eingeschlagen. Im Fahrzeuginnern sei offensichtlich Benzin ausgeschüttet und angezündet worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Feuer müsse aber aus unbekannten Gründen ausgegangen sein. Neben dem Auto habe die Bekleidung eines Manns gelegen.

Die Polizei leitete umgehend eine großflächige Suchaktion ein. Dabei kamen die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

