Dutzende Jugendliche

Massenschlägerei am Kölner Rheinufer

21.04.2018, 12:05 Uhr | lw, t-online.de, dpa

Am Kölner Rheinufer ist es zu einer Massenschlägerei mit etwa 40 Beteiligten gekommen. Zwischenzeitlich tummelten sich bis zu 200 Menschen auf dem Platz. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Rund 40 Jugendliche sind in der Nacht zum Samstag laut Polizei am Tanzbrunnen in Köln in eine Prügelei verwickelt gewesen. Zeitweise versammelten sich bis zu 200 Menschen am Rheinpark, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an, vergaben Platzverweise und beruhigten die Situation.



Fünf Jugendliche wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen, Festnahmen gab es keine. Bei der Schlägerei verletzten sich drei Beteiligte leicht. Die Hintergründe der Prügelei seien noch unklar. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Einem Sprecher zufolge hatte sich ein Streit unter einigen Jugendlichen am Rheinufer gegen 1 Uhr hochgeschaukelt. „Weil sich im Lauf der Zeit immer mehr Menschen drumherum mit den Streitparteien solidarisiert haben, hat sich die Anzahl immer weiter vergrößert“, so der Sprecher.