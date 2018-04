US-Staat Tennessee

Mann erschießt drei Menschen in Restaurant

22.04.2018, 13:42 Uhr | dpa

In der Nähe von Nashville hat ein nackter Mann in der Nacht zum Sonntag drei Menschen in einem Restaurant getötet und vier verletzt.



Die Tat ereignete sich in einem Restaurant der Kette Waffle House um 3.25 Uhr Ortszeit. Ein Kunde habe dem Mann dessen Waffe entrissen, nach Polizeiangaben ein Gewehr.



Der Mann sei nackt gewesen und zu Fuß geflohen, ein Großaufgebot hat die Fahndung aufgenommen.