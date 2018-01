Bayerischer Wald: Touristenpaar von Bergwacht gerettet

26.01.2018, 18:45 Uhr | dpa

Im Bayerischen Wald hat die Bergwacht zwei verirrte Wanderer gerettet. Das Paar hatte nicht mehr zum Auto zurückgefunden und hätte die Nacht bei Schnee und eisigen Temperaturen wohl nicht überlebt.

Am späten Abend hatte die 55 Jahre alte Frau die Rettungsleitstelle angerufen, wie ein Sprecher der Bergwacht Grafenau am Freitag sagte. Das aus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) stammende Paar befand sich demnach in einer verzweifelten Lage. Der 57 Jahre alte Mann war in einen Bach gefallen, aus dem er sich nicht befreien konnte. Mittels Handyortung und Hubschrauber suchten die Retter das Paar. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann Erfrierungen, die Frau war stark unterkühlt.

"Der Mann lag noch im Wasser. Die beiden wären wohl erfroren", sagte der Sprecher der Bergwacht. "Sie waren kaum noch ansprechbar." Das Paar habe am Freigehege des Nationalparks in Neuschönau Tiere anschauen wollen und sei vom Parkplatz aus in die falsche Richtung gelaufen. Angesichts des Wetters – im Bayerischen Wald liegen zurzeit bis zu eineinhalb Meter Schnee – sei das Paar sehr schlecht ausgerüstet gewesen. "Die beiden hatten nicht einmal Mützen und Handschuhe dabei." Die Urlauber wurden in ein Krankenhaus gebracht. Etwa 30 Mann waren an der mehrstündigen Rettungsaktion beteiligt.





