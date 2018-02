20-Jähriger stürzt kopfüber in eiskalte Düssel

09.02.2018, 15:12 Uhr | as, dpa

In der Düsseldorfer Altstadt ist ein 20-Jähriger in die eiskalte Düssel gestürzt. Erst die Feuerwehr konnte den schwer Verletzten bergen.



Mitten im Karnevalstreiben ist ein junger Mann vier Meter tief in die Düssel gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen meldeten den Unfall im Bereich des Burgplatzes in der Düsseldorfer Altstadt am frühen Abend, wie die Feuerwehr mitteilte.



Zunächst versorgten Polizeibeamte und Sanitäter den 20-Jährigen in dem eiskalten Wasser. Die Feuerwehr konnte den Mann schließlich mit einer Drehleiter und einer Rettungswanne bergen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu und kam in ein Krankenhaus. Warum er in den Fluss stürzte war noch unklar.