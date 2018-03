"Suspended Coffee" – so funktioniert's

Ein Barista im Gambrinus-Café in Neapel. Das Lokal will die Tradition des „Suspended Coffee“ weiter verbreiten. (Quelle: imago)

Zwei Kaffee bezahlen, aber nur einen trinken – das klingt zwar nach einem schlechten Geschäft, ist aber eine echte Hilfe für Obdachlose und arme Menschen.

Ursprünglich stammt der sogenannte „Caffè sospeso“ („gespendeter Kaffee“) aus Neapel. Café-Betreiber und Kunden hatten sich dort schon vor 100 Jahren auf ein einfaches Rezept geeinigt: Wer sich selbst zu den Gutverdienern zählt, kann an der Kasse einen Kaffee bezahlen, ohne ihn selbst zu trinken.



Den „gespendeten“ Kaffee vermerkt die Bedienung auf einer Strichliste. Ärmere Menschen können jetzt einfach in das Café gehen und nach einem kostenlosen „Caffè sospeso“ fragen – der Laden bezahlt ihn dann von den Spenden.

Einen Kaffee trinken, einen zweiten für Fremde mitbezahlen – der #PendingCoffee ging von Italien aus um die Welt http://t.co/hmI3VdLZ1C — Tibor Martini (@tibor) December 26, 2014

Nachdem das Konzept sich über soziale Netzwerke verbreitet hatte, zogen Cafés in mehreren Ländern nach. Unter anderem gibt es „Pending Coffees“ in Cafés in Bulgarien, der Ukraine, Australien, Kanada, Rumänien, Russland, Spanien, Argentinien, den USA und Costa Rica.

Dieses Bild mit der Beschreibung des „Pending Coffees“ wurde um 2012 häufig geteilt. Inzwischen ist der „Pending Coffee“ weltweit bekannt geworden. (Quelle: unbekannt / Tumblr)



Seit die Schülerin Saskia Rüdiger die Idee vor fünf Jahren nach Sachsen geholt hat, machen auch in Deutschland immer mehr Cafés bei der Kampagne mit. Auf der Webseite „suspendedcoffee.de“ sind aktuell mehr als 250 Cafés von Aachen bis Wolfsburg verzeichnet.

Inzwischen wurde das Konzept weiterentwickelt. Weil sich viele Menschen nicht trauen, nach einem kostenlosen Kaffee zu fragen, gibt es in manchen Cafés jetzt Kaffee-Gutscheine, den die Gäste gezielt an ärmere Menschen weitergeben können. Die Kölner Kaffee-Inhaberin Anja Winkler hat laut ksta.de damit gute Erfahrungen gemacht: „Dann kann ich sagen: »Geh’ vorbei, ich hab’ Dir im Café Parlor einen Aufgeschobenen zurück gelegt!«“

Auch wenn am Ende das Jahres Gutscheine überbleiben, verfallen die Kaffees nicht. Die Betreiberin gibt sie dann einfach an Kirchen und gemeinnützige Organisationen weiter. „Und dann kommen schon einige Leute zu uns, die das gerne annehmen.“