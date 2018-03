Mann findet 6000 Euro auf Duisburger Bahnhofstoilette

15.03.2018, 13:14 Uhr | AFP

Passanten eilen über einen Bahnhof an einer öffentlichen Toilette vorbei: Auf einer Bahnhofstoilette in Duisberg hat ein Mann 6000 Euro gefunden und sie dem Besitzer zurückgegeben. (Symbolbild) (Quelle: Arne Dedert/dpa)

Auf der Toilette des Duisburger Hauptbahnhofs hat ein junger Mann ein Portemonnaie mit 6000 Euro gefunden und bei der Bundespolizei abgegeben.

Wie die Beamten am Donnerstag in Düsseldorf mitteilten, verständigte der Finder parallel außerdem den Besitzer über eine Mobilfunknummer, die er in der Geldbörse gefunden hatte. Dieser holte das Geld auf der Wache wieder ab.

Laut Beamten wollte sich der 49-jährige "überglückliche" Eigner bei dem 23-Jährigen erkenntlich zeigen. "Er konnte es nicht fassen, dass es einen so ehrlichen Finder gibt". Der Mann habe sich auf dem Weg zu einem Autokauf befunden und deshalb eine so große Bargeldsumme bei sich getragen.