Zehn Tote in Indien

Hotel kracht zusammen

01.04.2018, 18:36 Uhr | AP

Indien: In Indore ist ein marodes Hotel zusammengestürzt. (Quelle: t-online.de)

In Indien ist ein marodes Hotelgebäude zusammengestürzt. Mindestens zehn Menschen sind dabei ums Leben gekommen. (Quelle: t-online.de)

Hotel in Indien zusammengekracht

In der Stadt Indore ist ein Hotel zusammengestürzt. Zuvor fuhr offenbar ein Auto in das Gebäude. Mindestens zehn Menschen sind ums Leben gekommen.

Indore building collapse: At least 10 dead, many feared trapped https://t.co/lto0YWoStE pic.twitter.com/X8kkfFH450 — Times of India (@timesofindia) April 1, 2018

Nach dem Einsturz eines maroden Hotelgebäudes in Indien ist die Zahl der Toten auf mindestens zehn gestiegen. Drei weitere seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Zehn Menschen konnten demnach lebend aus den Trümmern des Gebäudes in der Stadt Indore im Bundesstaat Madhya Pradesh gezogen werden.

Bis in den späten Abend hinein waren Rettungskräfte mit Vorschlaghammer und Kettensägen im Einsatz, um Schutt zu beseitigen. Mindestens fünf Menschen könnten noch verschüttet sein, teilte ein Behördenvertreter mit.

Die Unglücksursache sei noch unklar, sagte der Sprecher. Doch die Zeitung "Times of India" berichtete, das vierstöckige Gebäude sei in sich zusammengefallen, als ein Auto in dessen Vorderbereich gerast sei.