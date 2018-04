Mehrere Tote, 30 Verletzte

Kleintransporter fährt in Menschenmenge in Münster

07.04.2018, 16:27 Uhr | df, t-online.de, dpa, AFP

Blick auf den Prinzipalmarkt in Münster: Ein Auto soll in der Altstadt in eine Menschenmenge gerast sein. (Quelle: dpa)

In der Altstadt von Münster ist ein Kleintransporter in eine Menschengruppe gefahren. Es gibt mehrere Tote und Verletzte.

In Münster sind nach Polizeiangaben rund 30 Menschen verletzt worden, als ein Kleintransporter in eine Menschengruppe fuhr. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ob es sich um einen Anschlag handle, lasse sich noch nicht sagen.

Derzeit laufe ein Großeinsatz in der Innenstadt von Münster. Medienberichte, wonach es auch mehrere Tote gibt, bestätigte der Sprecher zunächst nicht. In Sicherheitskreisen hieß es, "das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann."

Zuerst hatten die "Rheinische Post" und "Spiegel Online" über Tote bei dem Vorfall berichtet. "rp-online" berichtet von drei Toten und bis zu 30 Verletzten.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

#Kiepenkerl. Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort. Weitere Informationen gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Zur Zeit gibt es einen Großeinsatz am #Kiepenkerl. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Verwendete Quellen: dpa, AFP