Chinesische Raumstation

"Tiangong 1" soll heute Nacht auf die Erde stürzen

01.04.2018, 22:21 Uhr | AFP, rtr, job, nsc

Überreste einer ausgedienten chinesischen Weltraumstation sollen in der Nacht auf die Erde stürzen. Unklar ist, wo genau Trümmerteile einschlagen könnten. Behörden erwarten einen Sternschnuppenregen.

Mehr zum Thema Raumlabor "Tiangong 1": Hier könnten die Trümmer einschlagen

Die europäische Raumfahrtbehörde Esa erwartet, dass die chinesische Raumstation "Tiangong 1" in der Nacht zum Ostermontag auf die Erde fallen wird. Die Wissenschaftler schreiben auf ihrer Website, dass die Station zwischen 1 Uhr und 5 Uhr in die Erdatmosphäre eintreten soll. Eigentlich ein gewöhnlicher Vorgang, doch Techniker können "Tiangong 1" seit Jahren nicht mehr steuern.

Im März 2016 hatten chinesische Ingenieure den Kontakt zur Raumstation verloren. Sie können deshalb nicht, wie geplant, die Triebwerke der Station zünden, wenn diese sich der Erdatmosphäre nähert. Mit dem Manöver hätten die Techniker den Absturzort festlegen können.

Nachfolger "Tiangong 2" ist seit 2016 im All

Die chinesische Raumfahrtbehörde hatte "Tiangong 1" im September 2011 ins Weltall geschossen. Mehrere Raumschiffe koppelten in den folgenden Jahren an der Station an – zuletzt im Jahr 2013. Drei Jahre später brachte eine Rakete die Nachfolgestation "Tiangong 2" ins All. Der soll bis zum Jahr 2022 eine Raumstation folgen, in der sich dauerhaft Astronauten aufhalten sollen.



Der grün eingefärbte Bereich zeigt, wo Teile von "Tiangong 1" wahrscheinlich auf die Erde treffen werden. (Quelle: Benjamin Springstrow/t-online.de)

Unklar ist, an welchem Ort die Station auf die Erde treffen wird. Selbst kurz vor dem Atmosphäreneintritt lasse sich das nur grob bestimmen, teilt die Europäische Weltraumagentur Esa mit. Es gilt als wahrscheinlich, dass "Tiangong 1" zwischen dem 42,8. Grad südlicher und dem 42,8. Grad nördlicher Breite aufschlagen wird. Deutschland befindet sich außerhalb des Korridors, der von den französischen Alpen bis zum südafrikanischen Kapstadt reicht.

Die Raumstation soll nach Eintreten in die Atmosphäre zerfallen. Das prognostizieren die Wissenschaftler der Esa. Das Gros von "Tiangong 1" werde verglühen und nur einzelne Teile anschließend auf die Erde fallen. Wie dies aussehen könnte, zeigt ein Video des Weltraumfrachters ATV 1, der im September 2008 in die Atmosphäre eingetreten und anschließend zerfallen war:

Bereits vor einigen Tagen hatte die chinesische Raumfahrtbehörde beteuert, niemand müsse befürchten, dass die Station "wie in einem Science-Fiction-Film wild auf die Erde stürzen wird". Vielmehr werde sie sich in einen "prächtigen Sternschnuppenregen verwandeln, der durch den sternenklaren Himmel zur Erde braust".