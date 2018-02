Hamburger Mädchen protestieren gegen GNTM

"Not Heidis Girl"

Sängerin Aliya Ilgin (3.v.r) und ihre Freundinnen: Mit einem selbst komponierten Song protestieren die Hamburger Schülerinnen gegen die Sendung "Germany's next Topmodel" von Heidi Klum. (Quelle: dpa)

Mit einem selbst komponierten Song bringen Schülerinnen ihre Wut gegen Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" zum Ausdruck – der Clip dazu stößt auf große Resonanz.

Das Video ist gemeinsam mit der Lobbygruppe Pinkstinks entstanden und wurde über soziale Netzwerke mit dem Hashtag #keinBildfürHeidi verbreitet. Auf Youtube und Facebook wurde es bereits über 175.000 Mal angesehen.

"Klar, bringt 'Germany's Next Topmodel' Spaß, während ich das sehe. Aber danach fühle ich mich falsch", sagt zum Beispiel die 14-jährige Lynne. Zusammen mit ihren Freundinnen hat sie den Song "Not Heidis Girl" aufgenommen, Schauplatz des Videos ist eine Schule in Hamburg.

"Ich bin mehr als mein Aussehen"

Der Song greift den Hashtag #NotHeidisGirl der feministischen Gruppe Vulvarines auf und wendet sich gegen die in der Sendung propagierten Schönheitsideale. "Ich bin mehr als mein Aussehen", singt eines der Mädchen und auch: "Lasst uns aufhören, uns selbst oder einander zu hassen." Eine andere Schülerin zeigt sich tough beim Kickboxen oder beim Skateboardfahren durch die Gänge. Die Interpretinnen sind zwischen 11 und 15 Jahre alt.

"Das war sowas von notwendig"

Geschrieben wurde das Lied von Pinkstinks-Mitarbeiter Marcel Wicker, Regie führt die Schauspielerin Lara Maria Wichels, die auch einen eigenen Youtube-Kanal "LuLikes" hat. Die 25-Jährige erinnert sich gut daran, 15 Jahre alt und von der Perfektion bei GNTM gestresst gewesen zu sein. "Mir war es wichtig, dass die Kids ihre eigenen Ideen umsetzen", sagt sie.

Auf Facebook sind überwiegend positive Kommentare zu dem Clip zu finden. "Danke. Unsere Generation war zu schwach, Heidi auf den Mond zu schießen. Ihr nicht", ist dort beispielsweise zu lesen, oder auch: "Das war sowas von notwendig. Wir brauchen mehr von solchen Aktionen."