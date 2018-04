05.04.2018, 18:47 Uhr | so, t-online.de, dpa

Menschen genießen die Sonnenstrahlen vor dem Reichstag in Berlin. In der Hauptstadt wird es die kommenden Tage sommerlich. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Der Höhepunkt des warmen Frühlingswetters wird an diesem Wochenende erwartet. In einigen Teilen Deutschlands wird es bis zu 25 Grad warm. Hoch Leo bringt aber auch Gefahren mit sich.

Nach teils winterlichen Ostertagen, dem ersten spürbaren Gewitter am Mittwoch und allgemein deutlich wärmeren Temperaturen ist klar: Der April macht was er will. Jetzt will er viel Sonne und bringt für die nächsten Tage sommerliche Temperaturen in viele Teile Deutschlands.

Nacht zum Freitag kalt

Bevor das Wochenend-Wetter zum Grillen einlädt, wird es kommende Nacht „noch mal richtig kalt“, sagt Meteorologe Andreas Wagner von der MeteoGroup. In der Mitte Deutschlands werden 0 bis -3 Grad, im Bergland frostige -5 bis -6 Grad erwartet. Der Nordosten bleibt frostfrei.

Am Freitag bringt Hoch Leo viel Sonne nach Deutschland. In einigen Regionen kann man bis zu 13 Sonnenstunden genießen. Es bleibt in allen Bundesländern trocken mit milden Höchstwerten von 16 bis 18 Grad im Westen und Süden und 10 bis 14 Grad in den restlichen Teilen. In Freiburg werden bis zu 20 Grad erwartet.

Sommerliches Wochenende in den meisten Regionen

Hoch Leo zieht nur langsam Richtung Tschechien und sorgt auch am Wochenende für warmes Wetter. Es gibt viel Sonnenschein und keine Niederschläge. Nur über den Nordwesten ziehen zeitweise Wolkenfelder. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 22 Grad.Vereinzelnd kann es bis zu 25 Grad warm werden. Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst warnt vor Sonnenbrandgefahr. Die Sonne scheine im April schon kräftig.

Am Sonntag ändert sich an dem Wetter nicht viel. Ähnlich wie am Vortag gilt: „Hoch Leo gibt alles“, wie Andreas Wagner von der MeteoGroup sagt. Im Rhein-Neckar-Gebiet werden sommerliche 25 Grad erwartet. Im Rest Deutschlands steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad. Auf den Inseln werden immerhin 15 Grad erwartet. Für perfektes Badewetter sind die Wassertemperaturen aber noch nicht hoch genug. Die Nordsee ist mit 6 bis 8 Grad Wassertemperatur immer noch zu kalt.

Feinstaubalarm für Stuttgart

Das trockene und sonnige Wetter sorgt für Feinstaubalarm in Stuttgart. Der Alarm gilt ab Samstag Mitternacht für den Verkehr. Autofahrer sollen, wenn möglich, das Auto stehen lassen. Meteorologen rufen Feinstaubalarm aus, wenn ein geringer Luftaustausch vorauszusehen ist. Durch fehlenden Regen, können Schadstoffe, wie Feinstaub, nicht abziehen.

Nächste Woche: Wärme bleibt - Spargel kommt

Die neue Woche startet mit gutem Wetter. Bis zur Wochenmitte bleibt es mild. Darüber freuen sich besonders Spargelbauern im brandenburgischen Beelitz. Sie rechnen kommende Woche mit dem Anlauf der Ernte. „Am Montag und Dienstag reisen die Erntehelfer an“, erklärte Ernst-August Winkelmann vom Spargelbetrieb Buschmann und Winkelmann. Es ist laut Meteorologen kein neuer Kälteeinbruch in Sicht. Der Frühling ist in Deutschland angekommen und wird voraussichtlich auch bleiben.

Verwendete Quellen: MeteoGroup

Deutscher Wetterdienst