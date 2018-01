Rumen Radew: Bulgariens Staatschef nach Merkels Besuch verstimmt

24.01.2018, 15:59 Uhr | dpa

Bulgariens Regierungschef und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben öffentlich einen Besuch des türkischen Staatschefs in Bulgarien verkündet. Staatspräsident Radew fühlt sich übergangen.

"Ich nehme (...) es nicht hin, dass ein bulgarischer Regierungschef und ein deutscher Kanzler ihre Entscheidung zur Einladung eines ausländischen Staatsoberhauptes nach Bulgarien bekanntgeben und der bulgarische Präsident es aus den Medien erfährt", sagte Präsident Rumen Radew in Sofia.

"Ich halte es nicht für eine Beleidigung für mich, sondern für Bulgarien - es verletzt den Geist der Verfassung", sagte Radew, der aus Anlass des ersten Jahrestags seiner Amtsübernahme vor die Presse trat.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei einem Kurzbesuch am Samstag in Sofia erklärt, sie begrüße eine Initiative des bulgarischen Regierungschefs Borissow, mit den Präsidenten des EU-Rats, der EU-Kommission und des Europaparlaments ein Treffen mit dem türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan in Bulgarien organisieren zu lassen. Sie traf in Sofia nicht mit dem bulgarischen Staatschef Radew zusammen.



Bulgarien, das die EU-Ratspräsidentschaft für das erste Halbjahr 2018 innehat, will zur Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Brüssel und Ankara beitragen.





