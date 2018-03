Journalisten-Mord – Verdächtige wieder frei

Nach dem Doppelmord an dem Enthüllungsjournalisten und seiner Verlobten in der Slowakei hat die Polizei sieben Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen.

Kuciak war am vergangenen Wochenende gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin erschossen aufgefunden worden. Der Mord an dem Investigativjournalisten hat die Regierung und das Land erschüttert. Der 27-Jährige hatte über Straftaten von Geschäftsleuten berichtet, von denen manche Verbindungen zu Politikern hatten. Am Freitag waren Tausende in der Hauptstadt Bratislava und anderen Städten auf die Straße gegangen und hatten eine rasche Aufklärung verlangt.

Medienberichten zufolge ging es bei Kuciaks Recherchen auch um mutmaßlichen EU-Subventionsbetrug. Der Slowake war seit 2015 Redakteur des Newsportals "Aktuality.sk", das zu Ringier Axel Springer Slovakia gehört.



#TheStoryIsNotDead PART 2: It started with just a name on a company registration form: Antonino Vadala. #JanKuciak and his partners realized they found trouble when @irpinvestigates identified the man had alleged ties to the 'Ndrangheta. The story here: https://t.co/MnznBoLqut pic.twitter.com/N7msSEpnrk