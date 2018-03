Schweizer Behörden ermitteln bei Rüstungskonzern Ruag

Schweizer Staatsanwälte haben Ermittlungen beim staatlichen Rüstungskonzern Ruag eingeleitet. Laut Medienberichten soll es um geheime Geschäfte mit russischen Sicherheitsdiensten gehen.

Ein Manager des Schweizer Rüszungskonzerns Ruag soll geheime Waffengeschäfte mit russischen Sicherheitsdiensten abgewickelt haben. Bei Ruag seien Hausdurchsuchungen durchgeführt und zahlreiche Datenträger beschlagnahmt worden, erklärte die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) am Donnerstag. Das Verfahren sei in Verbindung mit dem Kriegsmaterialgesetz eröffnet worden. Laut "Handelszeitung" geht es bei den Ermittlungen um Waffengeschäfte mit Russland.

Ruag habe über sein "internes Whistleblower-System" herausgefunden, dass "ein Manager angeblich in einen schweren Verstoß gegen die geltenden Vorschriften verwickelt" sei, teilte das Unternehmen im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Ruag auf die mögliche Straftat hingewiesen habe und mit den Behörden kooperiere.

RUAG found out via its internal whistleblower system that a manager was allegedly involved in a severe compliance breach. RUAG immediately notified authorities, pressed criminal charges and is fully cooperating with the investigation.