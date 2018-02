Lebenslange Haft für mehrere türkische Journalisten

Das Urteil kam kurz nach der Entlassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel: In der Türkei sind renommierte Journalisten und Medienmitarbeiter zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

In der Türkei sind am Freitag drei renommierte Journalisten wegen angeblicher Beteiligung am Putschversuch von Juli 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem international kritisierten Verfahren wurden die Brüder Ahmet und Mehmet Altan sowie Nazli Ilicak des "Versuchs zum Umsturz der Verfassungsordnung" schuldig befunden, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Sie hatten die Vorwürfe als "absurd" zurückgewiesen.

Shocking news. Hours after the news that journalist #DenizYucel is to be released, three other prominent journalists Ahmet Altan, Mehmet Altan & Nazlı Ilıcak receive aggravated life sentences for "attempting to overthrow the government". https://t.co/c0cNpPrd2D #FreeTurkeyMedia pic.twitter.com/lMdfvlxh41