Thailand und Malaysia wollen Grenzmauer bauen

16.03.2018, 10:54 Uhr | dpa

Der thailändische Vize-Regierungschef und Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan spricht in Bangkok: Prawit Wongsuwan und sein malaysischer Kollege Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein haben sich auf den Bau einer Mauer an einem Stück der thailändisch-malaysischen Grenze geeinigt. (Archivbild) (Quelle: Narong Sangnak/EPA/dpa)

Die südostasiatischen Nachbarstaaten Thailand und Malaysia haben sich auf den gemeinsamen Bau einer elf Kilometer langen Mauer entlang ihrer Grenze verständigt.

Die Mauer soll innerhalb der nächsten Jahre zwischen der südthailändischen Provinz Songkhla und der malaysischen Grenzstadt Padang Besar hochgezogen werden, wie das Verteidigungsministerium in Bangkok am Freitag mitteilte. Ziel ist es nach offiziellen Angaben, den Schmuggel von Waffen und Drogen sowie Menschenhandel zu verhindern. Die Kosten wollen sich beide Seiten teilen.

Thailand und Malaysia haben insgesamt eine 640 Kilometer lange Grenze. Viele Leute in der Region haben beide Staatsbürgerschaften, was aus thailändischer Sicht zu anhaltender Unruhe beiträgt. Thailand ist mehrheitlich ein buddhistisches Land. Im Süden sind jedoch – ebenso wie in Malaysia – Muslime in der Mehrheit. Dem Konflikt zwischen muslimischen Separatisten und Regierungstruppen fielen seit 2004 mehr als 6700 Menschen zum Opfer. Immer wieder kommt es dort auch zu Anschlägen.

Details zum Mauerbau sind noch nicht bekannt

Die Vereinbarung über den Mauerbau wurde nach thailändischen Angaben am Donnerstag bei einem Treffen zwischen Thailands Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan und seinem malaysischen Kollegen Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein in Bangkok geschlossen. Zum genauen Termin des Baubeginns sowie über die mutmaßliche Höhe der Kosten machten beide Seiten keine näheren Angaben.