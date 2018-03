Streit um Giftanschlag

Russland kündigt Ausweisung deutscher Diplomaten an

29.03.2018, 20:21 Uhr | rtr, AFP, AP, dpa

Russland holt im Streit um das Giftattentat auf den Ex-Spion Sergej Skripal zum Gegenschlag aus. Außenminister Lawrow kündigt die Ausweisung Dutzender Diplomaten und die Schließung eines US-Konsulats an. Auch deutsche Vertreter wären dann betroffen.



Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angekündigt. 60 Diplomaten der Vereinigten Staaten sollen des Landes verwiesen werden. Zudem werde man den US-Gesandten einbestellen, sagte Lawrow am Donnerstag. Damit reagiert Moskau auf die Strafmaßnahmen gegen das Land nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal.

Die USA, zahlreiche EU-Staaten und Verbündete hatten als Reaktion auf den Anschlag in Südengland mehr als 150 russische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert. Deutschland hatte vier Vertreter Moskaus des Landes verwiesen. Die Betroffenen müssen binnen sieben Tagen das Land verlassen. Nun droht Vergeltung.

Das russische Außenministerium hatte noch am Donnerstagnachmittag angekündigt, in Kürze auf die Ausweisungen zu reagieren – verbunden mit der Drohung: Länder, die dem "kolossalen Druck" der USA nachgegeben hätten, hätten "einen schweren Fehler" begangen. Russland werde auch Vertreter anderer Länder ausweisen, sagte am Abend Außenminister Lawrow. Jeweils so viele, wie auch von dort ausgewiesen worden sein.

Der UN-Generalsekretär António Guterres warnte angesichts der Ausweisungen vor einer Art neuem Kalten Krieg. Die Situation besorge ihn sehr. Sie sei "in vielen Hinsichten ähnlich dem, was wir im Kalten Krieg erlebt haben" und bedürfe "Kommunikationsmechanismen und Kontrolle, um Eskalation zu verhindern und sicherzustellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten, wenn die Spannungen zunehmen"

