"Auf Gegenangriff mit großer Kraft vorbereitet"

Im drohenden Handelskrieg mit den USA schlägt die chinesische Regierung zunehmend martialische Töne an. Verhandlungen schließt sie "unter diesen Umständen aus".

China hat angesichts neuer US-Strafzollpläne mit massiver Vergeltung gedroht. Ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums sagte, wenn die USA eine "Produktliste mit Zöllen über 100 Milliarden Dollar verkünden, ist die chinesische Seite ohne zu zögern auf einen Gegenangriff mit großer Kraft vorbereitet."

Verhandlungen, wie sie der neue Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, noch für möglich hält, schloss Ministeriumssprecher Gao Feng "unter diesen Umständen" aus. Kudlow sagte am Freitag, sollte es zu einem Kampf der beiden größten Volkswirtschaften der Welt kommen, sei China schuld - und nicht Trump. Der Präsident sei der Auffassung, dass "genug genug ist" und China aufhören müsse, geistiges amerikanisches Eigentum "zu stehlen".



Er wies die Befürchtung zurück, dass mit der Androhung von weiteren US-Strafzöllen zu den bereits angekündigten im Umfang von 50 Milliarden Dollar ein Handelskrieg nun unvermeidlich sei. Das sei doch nur ein Vorschlag, sagte er vor Journalisten vor dem Weißen Haus. Trump kritisierte kurz darauf per Twitter dieWelthandelsorganisation. Die WTO verhalte sich gegenüber den USA unfair, schrieb er.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S.