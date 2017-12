Südkorea beschlagnahmt Schiff: Trump "sehr enttäuscht" von China

US-Präsident Donald Trump wirft China vor, die Bemühungen zur Entschärfung des Nordkorea-Konfliktes zu untergraben. Peking sei dabei auf frischer Tat ertappt worden. Unterdessen fing Südkorea eine illegale Lieferung nach Nordkorea ab.



Er sei "sehr enttäuscht" darüber, dass China es zulasse, dass Öl nach Nordkorea gelange, schrieb Trump am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Peking sei auf frischer Tat dabei ertappt worden. "Es wird niemals eine freundschaftliche Lösung des Nordkorea-Problems geben, wenn sowas weiterhin passiert."

Trump nannte keine Beweise für seinen Vorwurf. Jedoch vermeldete das südkoreanische Außenministerium am Freitag, man habe einen in Hongkong registrierten Frachter beschlagnahmt und durchsucht, der Ölprodukte auf ein nordkoreanisches Schiff umgeladen haben soll. Derartiger Handel mit Nordkorea ist verboten. Die Durchsuchung fand demnach schon im November statt.



Zuletzt mehrten sich Berichte, wonach chinesische Schiffe auf hoher See Öl an nordkoreanische Frachter verkauft haben sollen. Laut der südkoreanischen Zeitung "Chosun Ilbo" gab es seit Oktober rund 30 solcher Vorfälle. Das Blatt berief sich dabei auf südkoreanische Regierungskreise.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!