Nigeria: Knapp 1000 Kämpfer des Boko Haram ergeben sich

06.01.2018, 22:31 Uhr | dpa

In Nigeria haben sich nach Militärangaben mehr als 1000 Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Boko Haram ergeben.



Nach Einsätzen gegen die sunnitischen Fundamentalisten im nordöstlichen Bundesstaat Borno hätten sich rund 700 Kämpfer in der Region Monguno, 250 weitere im Gebiet des Tschadsees der Armee gestellt, erklärte Militärsprecher Onyema Nwachukwu am Samstag.

Es gab zunächst keine unabhängige Bestätigung für die Angaben des Militärs. Auch blieb zunächst unklar, in welchem Zeitraum sich die früheren Kämpfer gestellt hatten. Die Streitkräfte hatten erst am Montag mitgeteilt, dass in der Folge von Einsätzen gegen die Terrorgruppe im gleichen Gebiet rund 700 bislang von Boko Haram festgehaltene Zivilpersonen freigekommen seien.



Bei Angriffen und Anschlägen der Terrormiliz Boko Haram sind im Nordosten Nigerias und angrenzenden Gebieten seit 2009 mindestens 20 000 Menschen ums Leben gekommen.

