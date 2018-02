Kein Land verhaftet so viele Journalisten wie die Türkei

Journalisten werden in der gesamten Welt bei ihrer Arbeit behindert, verhaftet und getötet. Den unrühmlichen Spitzenplatz bei der Verhaftung von Reportern nimmt die Türkei ein.

In keinem Land der Welt sitzen derzeit mehr Journalisten in Haft als in der Türkei. Prominentestes Opfer der autoritären Politik von Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der vor einem Jahr verhaftet wurde. Außer Yücel sitzen mindestens 38 weitere Journalisten – einige von ihnen schon seit Jahren – in türkischen Gefängnissen.

Das "Barometer der Pressefreiheit" von "Reporter ohne Grenzen" für 2018 meldet bereits drei getötete Journalisten oder Blogger und 187 Journalisten, 15 Medienarbeiter und 122 Blogger in Haft. Stand: 13. Februar 2018. Weltweit wurden in den vergangenen 15 Jahren allein 1035 professionelle Journalisten in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet.



Wahrscheinlich über 100 Journalisten in der Türkei in Haft

Den traurigen ersten Platz bei den Verhaftungen nimmt 2018 die Türkei ein, wo derzeit mindestens 39 Journalisten in Haft sitzen. Es folgen Ägypten (23), China (15) und Aserbaidschan (13). Reporter ohne Grenzen schätzt die Zahl der Journalisten, die in der Türkei aufgrund ihrer Arbeit verhaftet wurden, sogar auf über 100. Da bei vielen verhafteten Medienvertretern keine Anklageschrift vorliegt, lässt sich ein Zusammenhang zwischen der journalistischen Arbeit und der Haft jedoch nicht beweisen – ein direkter Zusammenhang ist aber wahrscheinlich. Die Türkei belegt auf der Rangliste der Pressefreiheit damit Platz 155 von 180.

In diesen Ländern sitzen die 187 Journalisten in Haft:



Ägypten Ahmed Mohamed Khaled El Toukhi

Ahmed Abou Zeid

Ahmed Bayoumi

Mahmoud Mabrouk Abdel Razeq

Hossam Al Suweifi

Ahmed Abd El Aziz

Islam Saad Gheit

Ahmed Al Sakhawy

Mohamed Al Husseini Hassan

Mahmoud Hussein Jomaa

Ahmed Farouq

Osama Al-Bishbishi

Mohamed Hassan

Hamdy Mokthar

Sabry Anwar

Ismaïl Alexandrani

Hisham Gaafar

Abdallah Shosha

Samhi Mustafa

Abdullah Al-Fakhrany

Mohamed Al-Adly

Mahmoud Abu Zeid

Mahmoud Abdel Nabi Aserbaidschan Ziya Asadli

Makhub Zulfugarly

Afgan Mukhtarly

Aziz Orujov

Elchin Ismayilli

Ikram Rahimov

Afgan Sadygov

Fikret Faramazoglu

Javid Shiraliyev

Seymur Khazi

Arshad Ibrahimov

Araz Guliyev

Nijat Aliyev Äthiopien Eskinder Nega

Woubeshet Taye Bahrain Hassan Ghareeb

Mahmood Al-Jazeeri

Hussam Sroor

Ahmed Zain el Deen

Mustafa Rabea

Sayed Ahmed Al-Mousawi

Jaffar Marhoon

Hussein Hubail

Ahmed Humaidan Bangladesch Mohammad Sabid

Layes Mondol

Anisur Rahman

Abdul Latif Morol

Rafiq Golam Mostafa

Salam Abdus

Salah Uddin Shoaib Choudhury

Rahman Mahmudur China Yang Xiuqiong

Huang Qi

Jiang Yefei

Iomig

Liu Wei

Lu Gengsong

Gao Yu

Hu Liu

Hu Yazhu

Liu Weian

Jin Andi

Kahar Niyaz

Memetjan Abdulla

Qi Chonghuai

Lu Jianhua Demokratische Republik Kongo Buloko Franck

Serge Kabongo Eritrea Nebiel Edris

Ahmed Usman

Mohamed Osman

Identität unbekannt

Eyob Netserab

Hamid Mohamed Said

Saleh Al Jezaeeri

Seyoum Tsehaye

Temesgen Gebreyesus

Emanuel Asrat

Dawit Isaac Indien Kamran Yousuf Iran Davari Abdol Reza

Karimian Ramin

Meisam Mohammadi

Narges Mohammadi Kambodscha Oun Chhin

Yeang Sothearin Kasachstan Yaroslav Golyshkin Kuba Yoeni de Jesús Guerra García

José Antonio Torres Kuwait Ayyad Al-Harbi Laos Thongpaseuth Keuakoun Libyen Abdullah Ali Al-Sanussi Al-Darrat Marokko Hamid El Mahdaoudi Myanmar Kyaw Soe Oo

Wa Lone

Lau Hon Meng

Mok Choy Lin

Htet Zaw Moe Niger Baba Alpha Nigeria Tim Elombah Nordkorea Song Keum Chul Pakistan Qurban Ali Gadehi

Ikhlaque Ahmed Jokhio Republik Kongo Ghys Fortuné Bemba Russland Igor Rudnikov

Alexei Nazimov

Zhalaudi Geriyev

Aleksandr Sokolov

Aleksandr Tolmachev Saudi Arabien Saleh Al Shehi

Nazir Al-Majid

Alaa Brinji

Wadji Al-Ghazzawi Somalia Iltire Ahmed Dirie

Hussein Mohamed Abdullahi

Mohamud Mohamed Dahir Sudan Amal Habani Syrien Jihad Assad Mohamed

Thabet Ahmed Al-Mhaisen

Mohamed Omar Al-Khatib

Hussein Issou

Abdel Majid Rashed Al-Rahmoun

Maher Dib

Moheeb Al-Nawaty Tadschikistan Khikmatullo Sayfullozoda Thailand Somsak Pakdeedech

Somyot Prueksakasemsuk Tschad Tagedine Mahamat Babouri Aka Mahadine Türkei Çağdaş Erdoğan

Zehra Doğan

Sezgin Kartal

Meltem Oktay

Nur Ener

Deniz Yücel

Ahmet Şık

Akın Atalay

Murat Sabuncu

Mehmet Altan

Ahmet Altan

Gökçe Fırat Çulhaoğlu

Ercan Gün

Gültekin Avcı

Ayşenur Parıldak

Ali Akkuş

Şahin Alpay

Ahmet Turan Alkan

Ali Bulaç

Mümtazer Türköne

Ayşe Nazlı Ilıcak

Hanım Büşra Erdal

Hüseyin Aydın

Seyid Kılıç

Abdullah Kılıç

Habib Güler

Ufuk Şanlı

Vedat Demir

Yetkin Yıldız

Emre Soncan

Abdullah Özyurt

Aytekin Gezici

İsa Siyi

Arafat Dayan

Nedim Türfent

Mehmet Baransu

Özgür Amed

Hidayet Karaca

Miktat Algül Turkmenistan Saparmamed Nepeskuliev Ukraine Vasily Muravitsky

Stanislav Aseyev Usbekistan Bobomurod Abdullaev

Barno Khudoyorova

Bakhrom Ibragimov

Davron Kabilov

Ravshanbek Vafoev

Botyrbek Eshkuziev

Davron Todjiev

Gayrat Mikhliboev

Jusuf Ruzimuradov Venezuela Antonio Medina

Alberto Cabrera Vereinigte Arabische Emirate Tayseer Al-Najjar Vietnam Nguyen Van Hoa

"Reporter ohne Grenzen" sieht Deniz Yücel als Geisel der Türkei und fordert dessen sofortige Freilassung. "Die ein Jahr anhaltende politische Geiselhaft von Deniz Yücel ist unerträglich. Dass immer noch keine Anklageschrift vorliegt und die türkische Justiz an den haltlosen Anschuldigungen festhält, ist eine Schande für die Türkei", sagt Geschäftsführer Christian Mihr.



Er fordert auch mehr Einsatz von der Bundesregierung: "Die Bundesregierung muss trotz des diplomatischen Tauwetters zwischen Berlin und Ankara den Druck auf die türkische Regierung aufrechterhalten. Die türkische Justiz muss Deniz Yücel sofort freilassen und die Vorwürfe gegen ihn fallenlassen."

Dem deutsch-türkischen Journalisten Yücel werden wegen seiner Artikel "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda" vorgeworfen, doch gibt es bis heute weder eine Anklageschrift noch ist ein Prozessbeginn absehbar.

Ausnahmezustand und Notstandsdekrete verschlechtern die Lage dramatisch

Neben Yücel wird auch die Deutsche Mesale Tolu in der Türkei festgehalten. Die Journalistin war im April 2017 in der Türkei unterwegs, unter anderem, um ihren ebenfalls inhaftierten Mann zu besuchen. Die türkischen Behörden werfen beiden "Verbindungen zu Terroristen" und "Terrorpropaganda" vor – und beide weisen die Anschuldigungen von sich. Im Dezember wurde Tolu freigelassen, doch droht ihr wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation weiter eine lange Haftstrafe. Sie darf die Türkei bis auf Weiteres nicht verlassen und muss sich einmal in der Woche bei der Polizei melden.

Denn die Lage für Journalisten hat sich nach dem gescheiterten Putschversuch vom Sommer 2016 und dem anschließend ausgerufenen Ausnahmezustand sowie den seitdem verhängten Notstandsdekreten dramatisch verschlechtert. Die türkische Justiz hält Journalisten systematisch über längere Zeiträume in Untersuchungshaft und bestraft sie damit, ohne ein Gerichtsurteil abzuwarten.

Auch wenn die Türkei den Spitzenplatz bei den inhaftierten Journalisten innehat – in anderen Ländern ist die Lage für Medienvertreter noch bedrohlicher. Die weltweit gefährlichsten Orte für Journalisten, Bürgerjournalisten und Medienmitarbeiter waren 2017 Syrien (12 Medienschaffende getötet), Mexiko (11), Afghanistan (9), der Irak (8) und die Philippinen(4).