Rakete aus dem Jemen tötet Ägypter

Am dritten Jahrestag des Jemen-Kriegs feuern Huthi-Rebellen Raketen auf Saudi-Arabien ab. Sieben Geschosse werden abgewehrt, herabfallende Trümmerteile töten einen Ägypter. Wie reagiert das Königreich?

Schiitische Rebellen im Jemen haben mehrere ballistische Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert. Die Streitkräfte im Königreich meldeten, sie hätten am späten Sonntagabend zwar sieben Geschosse abgefangen. Doch seien über Riad Trümmerteile einer Rakete auf ein Wohngebiet gefallen, berichtete die amtliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA. Ein Ägypter kam dabei ums Leben, zwei weitere seiner Landsleute wurden verletzt.

Es waren die ersten Todesopfer in Saudi-Arabiens Hauptstadt seit Beginn des vom Königreich geführten Kriegs im Nachbarland, bei vorangegangenen Raketenangriffe jemenitischer Rebellen auf andere Landesteile hatte es bereits Tote gegeben.

Huthi-Rebellen im Jemen: Drei Jahre dauert der bewaffnete Konflikt der Milizen mit Saudi-Arabien bereits. (Quelle: Hani Al-Ansi/dpa)



In dem Konflikt stehen sich die schiitischen Huthi-Rebellen und Jemens Regierung gegenüber, die von einem sunnitschen Militärbündnis unter Führung Riads unterstützt wird. Mehr als 10 000 Menschen kamen bisher um. Der Krieg begann im September 2014, als die Huthis und ihre Verbündeten die Hauptstadt Sanaa einnahmen und in den Süden des Landes marschierten.

Jüngste Raketenangriffe auf Saudi-Arabien hätten dem Internationalen König-Khaled-Flughafen und anderen Orten gegolten, berichtete der von den Aufständischen betriebene Sender Al-Masira. Beim staatlichen saudi-arabischen Nachrichtensender Al Arabija war Bildmaterial zu sehen, das Abfangraketen vom Typ Patriot beim Einsatz gegen eine der Geschosse zeigt.

