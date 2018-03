Rio de Janeiro

Tausende Soldaten stürmen Favelas in Rio de Janeiro

28.03.2018, 06:23 Uhr | nsc, dpa

Soldaten in Rio de Janeiro: Mit einem Großeinsatz gingen Tausende Militärs gegen die Gewalt in den Armenvierteln vor. (Quelle: Leo Correa/AP/dpa)

Mehrere Drogenbanden bekämpfen sich in den Armenvierteln der brasilianischen Millionenstadt. Das Militär wollte die Gewalt mit einem Großeinsatz beenden und fand eine "gewaltige Menge" Kokain.

Tausende Sicherheitskräfte sind in die Armenviertel von Rio de Janeiro eingedrungen. An dem Einsatz seien etwa 3.400 Soldaten und 500 Beamte beteiligt gewesen, teilte das Militärkommando mit. Mehrere Favelas seien umstellt worden, um Verdächtige an der Flucht zu hindern. Auch seien Straßensperren beseitigt worden, die Bandenmitglieder zuvor errichtet hatten.

Während des Einsatz seien 24 Menschen festgenommen worden. Die Sicherheitskräfte hätten in den Favelas eine "gewaltige Menge" Kokain gefunden sowie mehrere Waffen. Auch seien Wagen und Motorräder beschlagnahmt worden, mit den Drogen ausgeliefert worden waren.

Zwei Jahre nachdem in der brasilianischen Millionenstadt die Olympischen Spiele stattfanden, wird Rio von Gewalt erschüttert. An vielen Orten bekämpfen sich Drogenbanden. Daran sind auch Milizen aus ehemaligen Polizisten und Beamten beteiligt. In den Favelas kommt es häufig zu Schießereien. Doch nicht nur dort, zuletzt soll die Gewalt auch die wohlhabendere Gegend entlang der Strandpromenade Copacabana erreicht haben.